Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии
22 марта 202412:34
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали в районе Яванского моря близ Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным экспертов, эпицентр землетрясения находился в 116 км севернее города Тубан (население свыше 80 тысяч человек). Очаг располагался на глубине 8 км.
Данных о пострадавших или разрушениях нет, угрозу цунами в связи с землетрясением не объявляли.
Ранее подземные толчки магнитудой 5,3 зарегистрировали в восточной части Японии, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей Калининградской области попросили помочь посчитать тюленей на Балтике
- Ушёл из жизни экс-президент Федерации конного спорта СССР Михаил Будённый
- Россияне потратили рекордные 612 млн рублей на тесты на беременность
- Винокур выступил для участников СВО в Самарском военном госпитале
- Умерла итальянская поп-певица Коки
- Исследование: траты россиян на такси за год выросли более чем на четверть
- СМИ: Дочь Пескова снялась в сериале «Исполняющий обязанности»
- Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии
- «Шумный, экспрессивный… открытый!»: Войтинский заступился за поскандалившего Кологривого
- Росрыболовство: С начала года вылов рыбы в России вырос на 9%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru