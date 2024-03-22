Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали в районе Яванского моря близ Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В Токио и близлежащих районах произошло землетрясение магнитудой 5,3

По данным экспертов, эпицентр землетрясения находился в 116 км севернее города Тубан (население свыше 80 тысяч человек). Очаг располагался на глубине 8 км.

Данных о пострадавших или разрушениях нет, угрозу цунами в связи с землетрясением не объявляли.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,3 зарегистрировали в восточной части Японии, напоминает RT.

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ФОТО: НСН
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