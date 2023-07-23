В Греции призвали попросить у России помощи в тушении пожаров
23 июля 202321:58
Бывший министр обороны Греции Панос Камменос призвал правительство страны обратиться к России за помощью в тушении лесных пожаров.
«Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут», - написал Камменос на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).
По его словам, Греция сможет справиться с пожарами, если Россия предоставит самолеты-амфибии Бе-200.
Ранее из-за пожаров началась эвакуация жителей греческого острова Родос. Более двух тысяч человек вывезли морем, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru