В Греции призвали попросить у России помощи в тушении пожаров

«Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут», - написал Камменос на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).

По его словам, Греция сможет справиться с пожарами, если Россия предоставит самолеты-амфибии Бе-200.

Ранее из-за пожаров началась эвакуация жителей греческого острова Родос. Более двух тысяч человек вывезли морем, сообщает «Радиоточка НСН».

