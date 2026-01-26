Песков: Территориальная часть «формулы Анкориджа» является принципиальной для РФ
Территориальная часть «формулы Анкориджа» является для России принципиальной. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это «последовательная позиция» Москвы и российского президента.
«Формула Анкориджа» была оговорена, и было достигнуто соответствующее понимание с американскими переговорщиками и с президентом США Дональдом Трампом», — указал представитель Кремля.
Он также добавил, что Россия не будет публично обсуждать отдельные положения повестки переговоров по Украине.
Ранее Песков отказался раскрыть журналистам, что именно подразумевается под «формулой Анкориджа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
