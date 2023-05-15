Военный эксперт заявил о необходимости второй волны мобилизации

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что в России необходимо создать мобилизационную систему, которая будет рассчитана на продолжительные военные действия, сообщает Pravda.ru.

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По его словам, военнослужащие, призванные во время первой волны мобилизации, не знают сроков завершения службы, из-за этого в частях проявляется фактор психологической усталости, что может привести к социальному напряжению.

«Очевидно, что большую часть первой волны мобилизованных нужно будет увольнять в запас по истечению года, иначе это просто вызовет социальное напряжение в той части нашего общества, которая связана с мобилизованными родственными и товарищескими узами», — указал эксперт.

По мнению Шурыгина, в этой связи необходима новая волна мобилизации, а начать её следует минимум за два-три месяца до того, как будут демобилизованы первые призванные.

Ранее первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин заявил, что прокурорами была отменена необоснованная мобилизация 15 тысяч граждан, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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