Военный эксперт заявил о необходимости второй волны мобилизации

По его словам, военнослужащие, призванные во время первой волны мобилизации, не знают сроков завершения службы, из-за этого в частях проявляется фактор психологической усталости, что может привести к социальному напряжению.

«Очевидно, что большую часть первой волны мобилизованных нужно будет увольнять в запас по истечению года, иначе это просто вызовет социальное напряжение в той части нашего общества, которая связана с мобилизованными родственными и товарищескими узами», — указал эксперт.

По мнению Шурыгина, в этой связи необходима новая волна мобилизации, а начать её следует минимум за два-три месяца до того, как будут демобилизованы первые призванные.

Ранее первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин заявил, что прокурорами была отменена необоснованная мобилизация 15 тысяч граждан, сообщает RT.

