США планируют выйти из договора о ядерных испытаниях

«Это настолько классическая и уже устоявшаяся методика работы американцев. Прежде чем нарушить взятые на себя обязательства, они обязательно должны кого-то в этом обвинить. Весь мир вокруг всегда виноват, кроме США, это факт. И, соответственно, доказывать ничего не нужно, не нужны никакие документальные, юридические доказательства, никаких решений судов. Америка уже давным-давно не знает, что такое решение суда — есть её мнение и ещё неправильное мнение всего мира. Поэтому американцы перед тем, как выйти из договора, обязательно должны обвинить кого-то. И, естественно, если другие стороны якобы соглашение не выполняют, то, что там делать американцам? Я хочу сказать, что если Россия вдруг соберётся испытывать ядерное оружие, то американцы об этом обязательно узнают. Потому что не заметить [ядерный] грибок в штате Невада не возможно», — предупредил Шерин.

Добавим, в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) проверили информацию о возможном испытании Россией ядерных боезарядов малой мощности и заявили об отсутствии подтверждения опасений США.



