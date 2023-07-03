В Госдуме рассказали, почему Германия не хочет поставлять ВСУ дальнобойное вооружение
3 июля 202302:02
ФРГ не хочет передавать украинской армии дальнобойное оружие из-за высоких рисков расширения военного конфликта Москвы и Киева, сообщил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, в случае применения этого оружия по российской территории существует угроза «для разворачивания этого конфликта на поля Европы».
Ранее Украина признала правду о контрнаступлении ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru