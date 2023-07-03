В Госдуме рассказали, почему Германия не хочет поставлять ВСУ дальнобойное вооружение

ФРГ не хочет передавать украинской армии дальнобойное оружие из-за высоких рисков расширения военного конфликта Москвы и Киева, сообщил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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По его словам, в случае применения этого оружия по российской территории существует угроза «для разворачивания этого конфликта на поля Европы».

Ранее Украина признала правду о контрнаступлении ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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