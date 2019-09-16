В Госдуме прогнозируют агрессивную реакцию Запада на интеграцию РФ с Белоруссией
Негативную реакцию Запада на интеграцию России и Белоруссии ожидают в Госдуме. Мнение, что в связи с намеченной интеграцией могут быть провокации, высказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв в Facebook.
«Реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет агрессивно-истеричную реакцию Запада. Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идёт», — написал парламентарий.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что экономические системы России и Белоруссии могут частично слиться воедино с января 2021 года. Это следует из программы экономической интеграции, которая была согласована в начале сентября в рамках встречи глав правительств Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Так у двух стран могут появиться единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем, сообщает Москва 24. Также Москва и Минск намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей. Детальные переговоры по программе на высших уровнях шли с весны 2019 года, отмечают Argumenti.ru.
Добавим, как пояснил в эфире НСН белорусский политолог Алексей Дзермант, окончательно о реализации планов Москвы и Минска станет известно не ранее декабря.
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