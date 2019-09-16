В Госдуме прогнозируют агрессивную реакцию Запада на интеграцию РФ с Белоруссией

Негативную реакцию Запада на интеграцию России и Белоруссии ожидают в Госдуме. Мнение, что в связи с намеченной интеграцией могут быть провокации, высказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв в Facebook.

«Реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет агрессивно-истеричную реакцию Запада. Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идёт», — написал парламентарий.