В Госдуме поддержали приговор лидерам белорусской оппозиции Колесниковой и Знаку
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поддержал наказание лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака, которые получили 11 и 10 лет тюрьмы соответственно. При этом он отметил, что в России наказание было бы намного жестче.
«Я считаю, что подрыв государственного строя, а именно этим занимались данные люди, заслуживает того наказания, которое объявлено. В нашей стране это каралось бы, наверно, жёстче. Это явное присвоение президентских полномочий человеком, который не был избран», - заявил депутат в эфире радио «Говорит Москва».
Мария Колесникова и Максим Знак были признаны Минским областным судом виновными в «заговоре с целью захвата государственной власти» и «создании экстремистского формирования». Защита подаст апелляцию на приговор.
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