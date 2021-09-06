Лидерам белорусской оппозиции дали 10 и 11 лет тюрьмы

Лидеры белорусской оппозиции Максим Знак приговорён к 10 годам лишения свободы, Мария Колесникова получила 11 лет тюрьмы. Такое решение вынес Минский областной суд.

Суд признал их виновными в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им, сообщает агентство «Белта».

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Слушания проходили в закрытом режиме.

Колесникова и Знак входили в предвыборный штаб банкира Виктора Бабарико, который собирался участвовать в президентских выборах, однако был арестован еще до регистрации кандидатов. Перед выборами Колесникова и Знак стали одними из самых ярких представителей белорусской оппозиции. Они были задержаны в сентябре прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости
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