Лидерам белорусской оппозиции дали 10 и 11 лет тюрьмы
Лидеры белорусской оппозиции Максим Знак приговорён к 10 годам лишения свободы, Мария Колесникова получила 11 лет тюрьмы. Такое решение вынес Минский областной суд.
Суд признал их виновными в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им, сообщает агентство «Белта».
Слушания проходили в закрытом режиме.
Колесникова и Знак входили в предвыборный штаб банкира Виктора Бабарико, который собирался участвовать в президентских выборах, однако был арестован еще до регистрации кандидатов. Перед выборами Колесникова и Знак стали одними из самых ярких представителей белорусской оппозиции. Они были задержаны в сентябре прошлого года.
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