Лидерам белорусской оппозиции дали 10 и 11 лет тюрьмы

Слушания проходили в закрытом режиме.

Колесникова и Знак входили в предвыборный штаб банкира Виктора Бабарико, который собирался участвовать в президентских выборах, однако был арестован еще до регистрации кандидатов. Перед выборами Колесникова и Знак стали одними из самых ярких представителей белорусской оппозиции. Они были задержаны в сентябре прошлого года.

