Ветеран «Альфы» рассказал о способах борьбы с террористами в Карабахе

В зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают воюющих на Ближнем Востоке радикалов, включая боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, речь идет о «тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне».

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, как Россия может противостоять этим боевикам.

«Оперативно-агентурная работа. Если мы знаем, что со стороны Сирии выезжает группа боевиков и пытается через территорию Карабаха куда-то проехать, в наших силах это предотвратить. Если они установленные бандиты и прибывают в Армению, мы имеем право их просто уничтожить по договору о борьбе с терроризмом. Но Россия в Карабахе попала в не очень хорошую политическую ситуацию. Мы с Арменией входим в ОДКБ. Кроме того, на стороне Азербайджана активно – политически, материально и, я уверен, физически в боевых действиях участвует Турция. И те боевики ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. НСН) которые были разбиты в Сирии, теперь при помощи Турции доставляются на сторону Азербайджана. В нынешней ситуации это не позволяет России в полной мере участвовать в этом процессе», - объяснил Гончаров.