Ветеран «Альфы» рассказал о способах борьбы с террористами в Карабахе

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» оценил в эфире НСН возможности России в борьбе с сирийскими боевиками в Нагорном Карабахе.



В зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают воюющих на Ближнем Востоке радикалов, включая боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, речь идет о «тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне».

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, как Россия может противостоять этим боевикам.

«Оперативно-агентурная работа. Если мы знаем, что со стороны Сирии выезжает группа боевиков и пытается через территорию Карабаха куда-то проехать, в наших силах это предотвратить. Если они установленные бандиты и прибывают в Армению, мы имеем право их просто уничтожить по договору о борьбе с терроризмом. Но Россия в Карабахе попала в не очень хорошую политическую ситуацию. Мы с Арменией входим в ОДКБ. Кроме того, на стороне Азербайджана активно – политически, материально и, я уверен, физически в боевых действиях участвует Турция. И те боевики ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. НСН) которые были разбиты в Сирии, теперь при помощи Турции доставляются на сторону Азербайджана. В нынешней ситуации это не позволяет России в полной мере участвовать в этом процессе», - объяснил Гончаров.

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По его мнению, Турция намерена довести войну в Карабахе до полного разгрома армян.

«Эрдоган сейчас закусил удила, и он ни к кому не будет прислушиваться. Он определил свою цель. Для него война – это его личный пиар-ход, высшее политическое достижение, которое он получил в этой обстановке», - добавил эксперт.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков оценил в эфире НСН риски участия России в конфликте в Нагорном Карабахе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахСирияСергей НарышкинТерроризм
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