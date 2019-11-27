В Госдуме оценили условия Киева для газового контракта

В Госдуме отреагировали за условия, заявленные Киевом для заключения контракта на транзит российского газа. Как сообщает RT, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что путь решения вопроса прост — сторонам надо лишь сесть за стол переговоров.

«Если пути решения проблемы будут найдены, то контракт будет, если не будут, то контракта не будет. Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит», — заметил парламентарий.

Также он добавил, что «Газпром» уже предлагал Киеву льготные условия контракта, теперь дело за его решением.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Гончарук назвал два условия для контракта с Россией. Во-первых, по его словам, он должен быть заключён по европейским правилам, а во-вторых, должен носить долгосрочный характер.

Ранее НСН писала, что основной темой телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским стали взаимоотношения России и Украины в сфере энергетики. Сейчас стороны не исключают возможность личной двусторонней встречи глав государств в ходе саммита «нормандской четвёрки» в Париже, который намечен на 9 декабря.

