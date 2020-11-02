В Госдуме не исключили ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции в эфире НСН рассказал, как относится Москва к вводу миротворцев в район конфликта Армении и Азербайджана.
Согласовать с Азербайджаном и Арменией идею ввести в зону нагорно-карабахского конфликта миротворцев из скандинавских стран предложили США в российском МИД.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил о предложении США направить скандинавских миротворцев в Нагорный Карабах.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН рассказал, как относится Россия к вводу миротворцев в Нагорный Карабах.
«Россия не против ввода миротворцев. Из кого эти миротворцы будут состоять – это вопрос договоренности двух сторон. Россия не против принять участие в миротворческой операции. Но прежде, чем вводить, надо понимать, как выводить. Мы сегодня туда пролететь не можем: границы закрыты Грузией и Ираном. Это все очень непростые вопросы», - сказал Калашников.
Он напомнил, что идея ввода миротворцев существует еще с 1994 года, когда было подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией.
«Но всегда подчеркивалось, что без согласия сторон это невозможно. Это не противоречит тому, что Россия готова ввести миротворческие войска. Россия является приемлемым миротворцем для обеих сторон», - заключил парламентарий.
В российском МИД отметили, что официальных подтверждений предложению США ввести в Нагорный Карабах миротворцев из Скандинавии не поступало.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Премьер-министр Армении 31 октября попросил у президента России Владимира Путина поддержки. Глава Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, призвал своего российского коллегу сохранять нейтралитет.
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