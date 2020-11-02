В Госдуме не исключили ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

Он напомнил, что идея ввода миротворцев существует еще с 1994 года, когда было подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией.

«Но всегда подчеркивалось, что без согласия сторон это невозможно. Это не противоречит тому, что Россия готова ввести миротворческие войска. Россия является приемлемым миротворцем для обеих сторон», - заключил парламентарий.

В российском МИД отметили, что официальных подтверждений предложению США ввести в Нагорный Карабах миротворцев из Скандинавии не поступало.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

Премьер-министр Армении 31 октября попросил у президента России Владимира Путина поддержки. Глава Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, призвал своего российского коллегу сохранять нейтралитет.

