В Госдепе не исключили применение устава НАТО из-за диверсии на «СП»

Власти Соединенных Штатов считают гипотетическим применение статьи устава Североатлантического альянса о коллективной обороне, если расследование придет к выводу о диверсии на трубопроводах «Северный поток», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

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По его словам, речь идет о «гипотетическом вопросе, завернутом в еще один гипотетический вопрос». Как отметил дипломат, в настоящее время идет расследование причин произошедшего, которое готовы поддержать американцы.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление американского лидера Джо Байдена о намерении «покончить» с трубопроводом «Северный поток – 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:НАТОСШАСеверный Поток-2
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