В Госдепе назвали цели мирных переговоров по Украине
Власти Соединенных Штатов хотят, чтобы мирные переговоры вокруг ситуации на Украине принесли справедливый и длительный мир, сообщил на конференции Wall Street Journal госсекретарь Энтони Блинкен.
«Это [конфликт на Украине] закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир», — сказал глава американской дипломатии.
Он отметил, что Вашингтон хочет избежать «надуманного» мира для Украины.
Ранее он заявил, что переговоры с Москвой по урегулированию конфликта вокруг Украины возможны только при демонстрации России заинтересованности в дипломатическом урегулировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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