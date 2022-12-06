В Госдепе назвали цели мирных переговоров по Украине

Власти Соединенных Штатов хотят, чтобы мирные переговоры вокруг ситуации на Украине принесли справедливый и длительный мир, сообщил на конференции Wall Street Journal госсекретарь Энтони Блинкен.

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«Это [конфликт на Украине] закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир», — сказал глава американской дипломатии.

Он отметил, что Вашингтон хочет избежать «надуманного» мира для Украины.

Ранее он заявил, что переговоры с Москвой по урегулированию конфликта вокруг Украины возможны только при демонстрации России заинтересованности в дипломатическом урегулировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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