В Германии заявили о полном дефиците запасов оружия

По ее словам, по этой причине поставки оружия со стороны ФРГ в адрес Киева осуществляется «по тонкой грани». Глава МИД отметила, что Украине лучше всего получить вооружение «вчера, а не сегодня», но Берлин тоже должен планировать «в среднесрочной перспективе».

Глава немецкой дипломатии подчеркнула, что из-за проблем с оружием в Германии пришлось специально организовать производство для поставок Киеву.

Напомним, западные страны сократили количество дальнобойного вооружения, нарастив при этом число бронемашин и лёгких гаубиц.

