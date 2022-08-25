В Германии заявили о полном дефиците запасов оружия
Власти Германии столкнулись с глубоким дефицитом запасов оружия, сообщила телеканалу ZDF министр иностранных дел Анналена Бербок.
По ее словам, по этой причине поставки оружия со стороны ФРГ в адрес Киева осуществляется «по тонкой грани». Глава МИД отметила, что Украине лучше всего получить вооружение «вчера, а не сегодня», но Берлин тоже должен планировать «в среднесрочной перспективе».
Глава немецкой дипломатии подчеркнула, что из-за проблем с оружием в Германии пришлось специально организовать производство для поставок Киеву.
Напомним, западные страны сократили количество дальнобойного вооружения, нарастив при этом число бронемашин и лёгких гаубиц.
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