В Германии заявили о полном дефиците запасов оружия

Власти Германии столкнулись с глубоким дефицитом запасов оружия, сообщила телеканалу ZDF министр иностранных дел Анналена Бербок.

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По ее словам, по этой причине поставки оружия со стороны ФРГ в адрес Киева осуществляется «по тонкой грани». Глава МИД отметила, что Украине лучше всего получить вооружение «вчера, а не сегодня», но Берлин тоже должен планировать «в среднесрочной перспективе».

Глава немецкой дипломатии подчеркнула, что из-за проблем с оружием в Германии пришлось специально организовать производство для поставок Киеву.

Напомним, западные страны сократили количество дальнобойного вооружения, нарастив при этом число бронемашин и лёгких гаубиц.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:УкраинаОружиеГермания
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