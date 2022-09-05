В Германии заявили, что РФ не отдаст Крым

«Россия — ядерная держава», напомнила она, предложив не забывать об этом. По словам парламентария, РФ «держала свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями», а потому не отдаст полуостров.

Вагенкнехт отметила, что Берлин сам должен решать, в каких вопросах поддерживать Киев. Отмечается, что Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта - необходимо проведение переговоров между сторонами.

Ранее депутат отметила, что «экономическая война» с Россией разрушает Германию. По её словам, ФРГ не сможет выжить без российских энергоносителей.

