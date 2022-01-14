В Германии заявили, что от отключения РФ от SWIFT пострадает Запад

Стали известны последствия отключения России от SWIFT для Запада, сообщает WirtschaftsWoche со ссылкой на главу Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса.

В МИД заявили об отсутствии перспектив отключения Росcии от SWIFT

По его словам, это создаст значительные проблемы для экономики западных государств, «так как РФ значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран». Как отметил политик, если Россию отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические санкции с Пекином, в результате чего Запад «не получит никакого выигрыша».

Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, сообщил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Он подчеркнул, что тема отключения России от SWIFT периодически «то затихает, то появляется с новой силой».

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