В МИД заявили об отсутствии перспектив отключения Росcии от SWIFT

Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского.

Кулеба: Отключение России от SWIFT было бы «грандиозным»

По его словам, SWIFT — международная частная компания и неясно, как США «собираются реализовывать свои угрозы». «Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям», — омтетил дипломат.

Он подчеркнул, что тема отключения России от SWIFT периодически «то затихает, то появляется с новой силой».

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин рассмеялся в ответ на вопрос об отключении России от системы SWIFT. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он назвав эту идею глупой и нелепой.

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