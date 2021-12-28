В МИД заявили об отсутствии перспектив отключения Росcии от SWIFT

По его словам, SWIFT — международная частная компания и неясно, как США «собираются реализовывать свои угрозы». «Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям», — омтетил дипломат.

Он подчеркнул, что тема отключения России от SWIFT периодически «то затихает, то появляется с новой силой».

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин рассмеялся в ответ на вопрос об отключении России от системы SWIFT. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он назвав эту идею глупой и нелепой.

