Представительство РФ при Евросоюзе: ЕС придется вернуть украденные активы России

Там прокомментировали решение Совета ЕС использовать прибыль от заблокированных российских активов на военную помощь Украине. «Последствия созданного прецедента однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе для еврозоны, экономики стран-членов блока, инвестиционного климата», — говорится в сообщении. Брюссель превратил воровство доверенных ему финансовых резервов в инструмент своей внешней политики, отмечает представительство.

Ранее Еврокомиссия сообщила о начале изъятия доходов от российских активов в июле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

