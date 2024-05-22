Представительство РФ при Евросоюзе: ЕС придется вернуть украденные активы России
Европейский союз будет вынужден вернуть Москве все, что украл у нее, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на представительство России при Евросоюзе.
Там прокомментировали решение Совета ЕС использовать прибыль от заблокированных российских активов на военную помощь Украине. «Последствия созданного прецедента однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе для еврозоны, экономики стран-членов блока, инвестиционного климата», — говорится в сообщении. Брюссель превратил воровство доверенных ему финансовых резервов в инструмент своей внешней политики, отмечает представительство.
Ранее Еврокомиссия сообщила о начале изъятия доходов от российских активов в июле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru