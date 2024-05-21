За пять месяцев якутские фильмы по сборам побили рекорд 2023 года
С начала 2024 года якутские фильмы в прокате собрали больше 102 миллионов рублей, следует из данных ЕАИС Фонда кино.
Примечательно, что почти половина сборов приходится на фильм ArtDoydu «Карина» - он собрал 50,1 миллиона рублей. На втором месте по сборам - «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского. Этот фильм в народе прозвали «якутской версией» последней работы легендарного японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. На сегодняшний день «Там, где танцуют стерхи» собрал в прокате больше 22 миллионов рублей.
Третья строчка по сборам принадлежит фильму «Тимир» — дебютной работе Николая Ате. Картина заработала в прокате более 11,8 миллиона рублей. Следом идет комедия «Зина и Леха 2: Новогодний маскарад», собравшая в прокате более 10 миллионов рублей.
Ранее фильм «Чума» якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил награду ФИПРЕССИ на кинофестивале стран Центральной и Восточной Европы (goEast) в немецком городе Висбадене, напоминает «Радиоточка НСН».
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