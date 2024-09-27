В Германии заявили, что обновление ядерной доктрины РФ не повлияет на политику Берлина

Обновление ядерной доктрины России, о котором объявил глава государства Владимир Путин, не сможет повлиять на политику Германии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

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«Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – указал глава военного ведомства Германии.

Обновление ядерной доктрины России является безответственным шагом со стороны Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
ТЕГИ:РоссияЯдерное ОружиеГермания

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