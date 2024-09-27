В Германии заявили, что обновление ядерной доктрины РФ не повлияет на политику Берлина
27 сентября 202405:02
Обновление ядерной доктрины России, о котором объявил глава государства Владимир Путин, не сможет повлиять на политику Германии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
«Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – указал глава военного ведомства Германии.
Обновление ядерной доктрины России является безответственным шагом со стороны Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru