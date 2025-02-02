Трюдо: Канада вводит ответные пошлины на американские товары

Оттава вводит импортные пошлины в размере 25% на товары из США объемом 155 млрд долларов, сообщил журналистам глава правительства Канады Джастин Трюдо.

Президент: Мексика вводит против США ответные пошлины

По словам премьер-министра, это станет ответом на действия Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Ron Sachs / Zuma
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