СМИ: Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

Лидер США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, сообщает CNN.

Трамп заявил о введении в США пошлин на импорт полупроводников и лекарств

По данным телеканала, они уже вступили в силу. Пошлины на товары из Мексики и Канады составляют 25%, на китайские товары - 10%.

Ранее Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу доллару, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КанадаМексикаКитайПошлиныСШАДональд Трамп

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