СМИ: Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
2 февраля 202501:46
Лидер США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, сообщает CNN.
По данным телеканала, они уже вступили в силу. Пошлины на товары из Мексики и Канады составляют 25%, на китайские товары - 10%.
Ранее Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу доллару, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru