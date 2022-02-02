В Германии запуск «Северного потока — 2» связали с ситуацией на границах Украины

Запуск трубопровода «Северный поток - 2» не произойдет до тех пор, пока столько российских солдат сосредоточены на границе Украины. Об этом заявила на пресс-конференции глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

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По ее словам, проект газопровода связан с геостратегией, так как поставки газа по нему пойдут в Германию в обход Украины. Глава комитета подчеркнула, что пока президент РФ Владимир Путин размещает столько солдат на границе с Украиной, «Северный поток - 2» запущен быть не может.

Штрак-Циммерман добавила, что ФРГ занимает по этому вопросу «ясную позицию».

Президент России Владимир Путин накануне заявил премьер-министру Италии Марио Драги, что наша страна готова продолжать бесперебойные поставки природного газа в это государство.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:УкраинаСеверный Поток-2ФРГ
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