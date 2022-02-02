В Германии запуск «Северного потока — 2» связали с ситуацией на границах Украины

По ее словам, проект газопровода связан с геостратегией, так как поставки газа по нему пойдут в Германию в обход Украины. Глава комитета подчеркнула, что пока президент РФ Владимир Путин размещает столько солдат на границе с Украиной, «Северный поток - 2» запущен быть не может.

Штрак-Циммерман добавила, что ФРГ занимает по этому вопросу «ясную позицию».

Президент России Владимир Путин накануне заявил премьер-министру Италии Марио Драги, что наша страна готова продолжать бесперебойные поставки природного газа в это государство.

