В Германии запуск «Северного потока — 2» связали с ситуацией на границах Украины
Запуск трубопровода «Северный поток - 2» не произойдет до тех пор, пока столько российских солдат сосредоточены на границе Украины. Об этом заявила на пресс-конференции глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
По ее словам, проект газопровода связан с геостратегией, так как поставки газа по нему пойдут в Германию в обход Украины. Глава комитета подчеркнула, что пока президент РФ Владимир Путин размещает столько солдат на границе с Украиной, «Северный поток - 2» запущен быть не может.
Штрак-Циммерман добавила, что ФРГ занимает по этому вопросу «ясную позицию».
Президент России Владимир Путин накануне заявил премьер-министру Италии Марио Драги, что наша страна готова продолжать бесперебойные поставки природного газа в это государство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru