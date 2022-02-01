Путин: Россия готова продолжать поставки газа в Италию
Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Италии Марио Драги, что наша страна готова продолжать бесперебойные поставки природного газа в это государство. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что политики договорились о дальнейшем продолжении диалога в рамках развития российско-итальянских отношений.
Президент также подчеркнул, что итоги недавней встречи в формате видеоконференции с ведущими итальянскими предпринимателями можно назвать положительными.
Ранее RT сообщил, что Владимир Путин и Марио Драги обсудили ситуацию на Украине.
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