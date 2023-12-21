В Германии закрыли старейшее российское консульство
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев принял участие в церемонии закрытия старейшего в Германии российского консульского учреждения, сообщает ТАСС.
В ходе мероприятия, которое прошло в Лейпциге, состоялся торжественный спуск российского флага, а со входа в консульство была снята табличка.
«Лейпцигскому загранучреждению в этом году исполнилось 240 лет... Теперь мы его вынуждены закрывать», - заключил Нечаев.
Ранее немецкие власти уведомили российскую сторону о необходимости до конца 2023 года закрыть четыре из пяти генконсульств РФ на территории Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru