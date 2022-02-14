В Германии выступили против затягивания сертификации «Северного потока-2»

Затягивание сертификации российского проекта «Северный поток-2» бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Бундестага от Левой партии Севима Дагделена.





По его словам, требования Вашингтона остановить газопровод неприемлемы. Как считает парламентарий, ультимативные заявления американского президента Джо Байдена об остановке «Северного потока-2» являются «неуважением демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров».

Платить за резкий рост цен на энергоносители в конечном итоге будут граждане ФРГ, отметил Дагделен.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 9 февраля заявил, что Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, лишь бы навредить Москве, а тема газопровода «Северный поток – 2» превратилась в инструмент давления на Россию.

