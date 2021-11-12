В Германии введут бесплатные тесты на COVID-19
Врио министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что в стране вновь будут введены бесплатные тесты на COVID-19 для граждан, сообщает РИА Новости.
По его словам, в условиях роста заболеваемости необходимо проводить значительно больше тестов, с этой целью будет профинансирована общенациональная система тестовых центров.
«Постановление о тестах будет действовать с 13 ноября», - резюмировал Шпан.
Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса далека от завершения, и призвала страны научиться быстро принимать превентивные меры, сообщает RT.
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