В Германии введут бесплатные тесты на COVID-19

По его словам, в условиях роста заболеваемости необходимо проводить значительно больше тестов, с этой целью будет профинансирована общенациональная система тестовых центров.

«Постановление о тестах будет действовать с 13 ноября», - резюмировал Шпан.

Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса далека от завершения, и призвала страны научиться быстро принимать превентивные меры, сообщает RT.

