В Германии введут бесплатные тесты на COVID-19

Врио министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что в стране вновь будут введены бесплатные тесты на COVID-19 для граждан, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в условиях роста заболеваемости необходимо проводить значительно больше тестов, с этой целью будет профинансирована общенациональная система тестовых центров.

«Постановление о тестах будет действовать с 13 ноября», - резюмировал Шпан.

Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса далека от завершения, и призвала страны научиться быстро принимать превентивные меры, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияАнализыКоронавирусГермания
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