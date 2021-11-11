Миронов назвал ввод QR-кодов на транспорте ущемлением прав людей

По его словам, подобные предложения - это ущемление, в том числе, конституционного права граждан на свободу передвижения. Также, по его мнению, реализация этих инициатив негативно отразится на россиянах с медотводом от прививки, которым придётся каждый раз сдавать платные ПЦР-тесты.

Кроме того, политик считает, что QR-коды на транспорте приведут к снижению пассажиропотока, а также технологическим затратам перевозчиков, и эти расходы, скорее всего, переложат на граждан.

«Более эффективной и правильной мерой было бы введение бесплатного экспресс-тестирования на вокзалах и в аэропортах, что позволит эффективнее бороться с пандемией и обойтись без ущемления прав граждан», - резюмировал Миронов.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили о разработке законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, сообщает RT.

