В Германии возмутились провокацией президента Украины Зеленского против канцлера Шольца

Она заявила, что Зеленский ведет сомнительную политику в отношении Германии.

«Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины», цитирует ее Lenta.ru.

Также Шварцер рассказала, что немецкая элита требует от руководства Германии отказаться от поставок оружия в Киев. Подписи под обращением оставили приблизительно 250 тысяч человек.

Открытое письмо «выбило пробку из бутылки» в дебатах о необходимости снабжать Украину оружием.

«Потому что о таких жизненно важных вопросах нужно говорить», — отметила Шварцер.

Ранее, 6 мая, президент Зеленский обратился к канцлеру Германии Шольцу с предложением совершить «сильный шаг» и приехать в Киев 9 мая. Свое приглашение он озвучил в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

