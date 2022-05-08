В Германии возмутились провокацией президента Украины Зеленского против канцлера Шольца
Намерение украинского президента Владимира Зеленского пригласить канцлера Германии Олафа Шольца в Киев на День Победы, 9 мая, является беспрецедентной провокацией. Так считает немецкая журналистка Алиса Шварцер, отмечает издание Die Welt.
Она заявила, что Зеленский ведет сомнительную политику в отношении Германии.
«Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины», цитирует ее Lenta.ru.
Также Шварцер рассказала, что немецкая элита требует от руководства Германии отказаться от поставок оружия в Киев. Подписи под обращением оставили приблизительно 250 тысяч человек.
Открытое письмо «выбило пробку из бутылки» в дебатах о необходимости снабжать Украину оружием.
«Потому что о таких жизненно важных вопросах нужно говорить», — отметила Шварцер.
Ранее, 6 мая, президент Зеленский обратился к канцлеру Германии Шольцу с предложением совершить «сильный шаг» и приехать в Киев 9 мая. Свое приглашение он озвучил в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
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