СМИ: Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы

Главу правительства Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы, сообщает РИА Новости.

Путин: Нападение на Фицо является чудовищным преступлением

Это произошло после операции. Премьер получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость. Произошло внутреннее кровотечение.

Как сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, Фицо находится в критическом состоянии. Он также считает, что нападение на премьера произошло по политическим мотивам.

Ранее стлало известно, что покушение на жизнь европейского политика столь высокого ранга стало первым с марта 2003 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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