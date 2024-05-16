СМИ: Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы

Это произошло после операции. Премьер получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость. Произошло внутреннее кровотечение.

Как сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, Фицо находится в критическом состоянии. Он также считает, что нападение на премьера произошло по политическим мотивам.

Ранее стлало известно, что покушение на жизнь европейского политика столь высокого ранга стало первым с марта 2003 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

