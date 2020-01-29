В Германии увеличилось число зараженных коронавирусом

Отмечается, что все трое заболевших контактировали с первым инфицированным человеком в Баварии. Все четверо являются сотрудниками компании Штарнберге.

О первом заболевшем стало известно накануне, немецкий гражданин заразился вирусом после общения с коллегой из Китая в ходе рабочего мероприятия.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним данным, с того момента заразились более 4,5 тысяч человек, 106 из которых скончались.



