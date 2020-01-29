В Германии увеличилось число зараженных коронавирусом

29 января 202000:21

В Германии стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав немецкой Баварии.

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Отмечается, что все трое заболевших контактировали с первым инфицированным человеком в Баварии. Все четверо являются сотрудниками компании Штарнберге.

О первом заболевшем стало известно накануне, немецкий гражданин заразился вирусом после общения с коллегой из Китая в ходе рабочего мероприятия.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним данным, с того момента заразились более 4,5 тысяч человек, 106 из которых скончались.


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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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