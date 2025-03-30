В Германии усомнились в идее отправки миротворцев на Украину

Он указал, что не может представить, как выглядели бы миротворческие силы на Украине без американцев. Политик также выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество с Европой отвечает интересам Вашингтона.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворческие силы, которые западные страны планируют направить на Украину, смогут дать «военный ответ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

