В Германии усомнились в идее отправки миротворцев на Украину

Идея отправки «миротворческих сил» западных стран на Украину без участия американских военных сомнительна, сообщил изданиям медиагруппы Funke экс-председатель Христианско-демократического союза (ХДС), депутат Бундестага Германии Армин Лашет.

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Он указал, что не может представить, как выглядели бы миротворческие силы на Украине без американцев. Политик также выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество с Европой отвечает интересам Вашингтона.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворческие силы, которые западные страны планируют направить на Украину, смогут дать «военный ответ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:УкраинаМиротворцыГермания

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