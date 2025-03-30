В Германии усомнились в идее отправки миротворцев на Украину
Идея отправки «миротворческих сил» западных стран на Украину без участия американских военных сомнительна, сообщил изданиям медиагруппы Funke экс-председатель Христианско-демократического союза (ХДС), депутат Бундестага Германии Армин Лашет.
Он указал, что не может представить, как выглядели бы миротворческие силы на Украине без американцев. Политик также выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество с Европой отвечает интересам Вашингтона.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворческие силы, которые западные страны планируют направить на Украину, смогут дать «военный ответ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru