В Германии супружеской паре грозит тюремный срок за стриминг российских телеканалов

Немецкие регуляторы по требованию прокуратуры города Карлсруэ в земле Баден-Вюртемберг закрыли стриминговый сервис, который без разрешения транслировал российские телеканалы в интернете, сообщает Tagesschau.

Власти сообщили, что сервисом более двух лет управляла супружеская пара из Карлсруэ: 37-летний немец и его 42-летняя жена, имеющая гражданство Украины.

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В ходе обысков в домах супругов было изъято техническое оборудование и другие доказательства, а также €120 тыс., полученные от трансляции. Им может грозить как минимум год тюремного заключения за нарушение санкций. Среди каналов, которые незаконно транслировал сервис, оказались RT и «Россия 1», вещание которых в Германии запрещено.

Запрет на трансляцию RT и работу агентства Sputnik в странах Евросоюза был введен в марте 2022 года вскоре после начала военных действий на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что это решение было направлено на пресечение распространения в Европе «токсичной и вредоносной дезинформации», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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