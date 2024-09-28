В Германии супружеской паре грозит тюремный срок за стриминг российских телеканалов
Немецкие регуляторы по требованию прокуратуры города Карлсруэ в земле Баден-Вюртемберг закрыли стриминговый сервис, который без разрешения транслировал российские телеканалы в интернете, сообщает Tagesschau.
Власти сообщили, что сервисом более двух лет управляла супружеская пара из Карлсруэ: 37-летний немец и его 42-летняя жена, имеющая гражданство Украины.
В ходе обысков в домах супругов было изъято техническое оборудование и другие доказательства, а также €120 тыс., полученные от трансляции. Им может грозить как минимум год тюремного заключения за нарушение санкций. Среди каналов, которые незаконно транслировал сервис, оказались RT и «Россия 1», вещание которых в Германии запрещено.
Запрет на трансляцию RT и работу агентства Sputnik в странах Евросоюза был введен в марте 2022 года вскоре после начала военных действий на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что это решение было направлено на пресечение распространения в Европе «токсичной и вредоносной дезинформации», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов заявил о возможности ядерного удара в ответ на атаки вглубь России
- В Германии супружеской паре грозит тюремный срок за стриминг российских телеканалов
- Количество жертв взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 11 человек
- Китай призвал США прекратить давление из-за конфликта в Украине
- Срок расследования дела экс-замминистра обороны Иванова продлен до декабря
- Reuters сообщил о потере связи с лидером «Хезболлы» после ударов Израиля
- Turkish Airlines отказала россиянину в перелете из Стамбула в Панаму
- В Дагестане после взрыва АЗС зарегистрировали превышение загрязняющих веществ
- Депутат Бессараб рассказала, кто из россиян получит удвоенную выплату к пенсии
- В Израиле заявили о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru