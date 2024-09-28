В Германии супружеской паре грозит тюремный срок за стриминг российских телеканалов

В ходе обысков в домах супругов было изъято техническое оборудование и другие доказательства, а также €120 тыс., полученные от трансляции. Им может грозить как минимум год тюремного заключения за нарушение санкций. Среди каналов, которые незаконно транслировал сервис, оказались RT и «Россия 1», вещание которых в Германии запрещено.

Запрет на трансляцию RT и работу агентства Sputnik в странах Евросоюза был введен в марте 2022 года вскоре после начала военных действий на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что это решение было направлено на пресечение распространения в Европе «токсичной и вредоносной дезинформации», передает «Радиоточка НСН».

