Google обратилась в суды США и Великобритании с исками к российским телеканалам

В заявлении IT-гигант требует отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе. Речь идёт об иске «Царьграда», а также постановлении Арбитражного суда Москвы, который обязал Google восстановить доступ к аккаунту телеканала и взыскать судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.

В итоге «Царьград» через суд потребовал включить долг в размере 32,7 млрд рублей в реестр требований кредиторов компании «Гугл». Это заявление также было удовлетворено.

В Google решение российского суда назвали «несправедливым и карательным», а его исполнение - «нарушающим принципы надлежащей правовой процедуры».

Как пишет газета The Telegraph, российские вещатели намерены преследовать IT-гиганта в судах за пределами РФ, а также «попытаться завладеть активами Google по всему миру».

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко допустил, что в России кроме видеохостинга YouTube могут быть заблокированы Google, Android и iOS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

