В Германии сообщили, что отключение России от SWIFT стало бы радикальным шагом
Отключение России от системы SWIFT из-за ограничительных мер стало бы радикальным шагом, сообщает RT со ссылкой на исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса.
«Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдёт», — заявил он.
Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не войдет в итоговые пакеты антироссийских санкций, подготовку которых завершают США и Евросоюз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц Вашингтона и Брюсселя.
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