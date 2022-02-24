В Германии сообщили, что отключение России от SWIFT стало бы радикальным шагом

«Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдёт», — заявил он.

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не войдет в итоговые пакеты антироссийских санкций, подготовку которых завершают США и Евросоюз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц Вашингтона и Брюсселя.

