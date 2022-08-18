В Германии снизили НДС на газ

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о временном снижении в стране НДС на газ с 19% до 7%, сообщает ТАСС.

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По его словам, решение было принято в связи с непростой ситуацией с энергоснабжением.

«Пониженная ставка НДС будет действовать до тех пор, пока будет взиматься сбор за закупку газа, то есть до 31 марта 2024 года», - добавил он.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что предстоящий осенне-зимний период будет для Германии непростым, однако Шольц исключает возможность запуска газопровода «Северный поток — 2» даже в на фоне снижения поставок газа из России.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:ШольцНДСГазГермания
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