В Германии снизили НДС на газ
Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о временном снижении в стране НДС на газ с 19% до 7%, сообщает ТАСС.
По его словам, решение было принято в связи с непростой ситуацией с энергоснабжением.
«Пониженная ставка НДС будет действовать до тех пор, пока будет взиматься сбор за закупку газа, то есть до 31 марта 2024 года», - добавил он.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что предстоящий осенне-зимний период будет для Германии непростым, однако Шольц исключает возможность запуска газопровода «Северный поток — 2» даже в на фоне снижения поставок газа из России.
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