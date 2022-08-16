В Германии призвали правительство запустить «Северный поток-2»

Отказ от газопровода «Северный поток-2» не играет на руку Германии, трубопровод следует запустить. С таким призывом выступил немецкий журналист Николаус Блом в своей статье для Der Spiegel.

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«Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от "Северного потока — 2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — отмечается в материале.

Блом считает, что запуск трубопровода «расстроит планы [президента РФ Владимира] Путина». По словам журналиста, открытие еще одного канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергокомплекса страны от единственного трубопровода.

Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не должен запускать «Северный поток-2». По его словам, это стало бы «поднятием белого флага» перед Россией, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2Германия
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