В Германии призвали правительство запустить «Северный поток-2»
Отказ от газопровода «Северный поток-2» не играет на руку Германии, трубопровод следует запустить. С таким призывом выступил немецкий журналист Николаус Блом в своей статье для Der Spiegel.
«Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от "Северного потока — 2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — отмечается в материале.
Блом считает, что запуск трубопровода «расстроит планы [президента РФ Владимира] Путина». По словам журналиста, открытие еще одного канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергокомплекса страны от единственного трубопровода.
Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не должен запускать «Северный поток-2». По его словам, это стало бы «поднятием белого флага» перед Россией, напоминает «Свободная пресса».
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