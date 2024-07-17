В Германии россиянина посадили за поставки электроники в Россию

Высший земельный суд Штутгарта признал мужчину, имеющего гражданство РФ и ФРГ, виновным в незаконной поставке электронных компонентов в Россию. Об этом сообщает агентство DPA.

СМИ: В G7 планируют ввести санкции против банков, использующих СПФС

По данным немецкой прокуратуры, мужчина является управляющим директором двух компаний, ведущих международную торговлю электронными компонентами. Его обвинили в том, что он продал 26 электронных компонентов российской компании по производству военной техники.

За якобы нарушение санкций россиянина приговорили к шести годам и девяти месяцам лишения свободы, а помогавшая ему супруга получила год и девять месяцев тюрьмы условно.

Ранее в Японии на 10 суток продлили срок задержания россиянина, которого подозревают в помощи России в обходе санкций, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссиянеУголовное НаказаниеСудГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры