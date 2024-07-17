В Германии россиянина посадили за поставки электроники в Россию
Высший земельный суд Штутгарта признал мужчину, имеющего гражданство РФ и ФРГ, виновным в незаконной поставке электронных компонентов в Россию. Об этом сообщает агентство DPA.
По данным немецкой прокуратуры, мужчина является управляющим директором двух компаний, ведущих международную торговлю электронными компонентами. Его обвинили в том, что он продал 26 электронных компонентов российской компании по производству военной техники.
За якобы нарушение санкций россиянина приговорили к шести годам и девяти месяцам лишения свободы, а помогавшая ему супруга получила год и девять месяцев тюрьмы условно.
Ранее в Японии на 10 суток продлили срок задержания россиянина, которого подозревают в помощи России в обходе санкций, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru