В Германии россиянина посадили за поставки электроники в Россию

По данным немецкой прокуратуры, мужчина является управляющим директором двух компаний, ведущих международную торговлю электронными компонентами. Его обвинили в том, что он продал 26 электронных компонентов российской компании по производству военной техники.

За якобы нарушение санкций россиянина приговорили к шести годам и девяти месяцам лишения свободы, а помогавшая ему супруга получила год и девять месяцев тюрьмы условно.

Ранее в Японии на 10 суток продлили срок задержания россиянина, которого подозревают в помощи России в обходе санкций, сообщает RT.