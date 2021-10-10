В Германии расследуют причастность Александра Лукашенко к перевозке мигрантов

Немецкие следователи расследуют причины миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза. По делу проходит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет издание Bild am Sonntag со ссылкой на источники. СМИ не уточняет, какие именно ведомства занимаются расследованием.

"По информации BILD am Sonntag, в настоящее время немецкие власти ведут расследование против Лукашенко как организатора", - сообщает СМИ.

С августа в Германию попали более 4 тысяч беженцев через Белоруссию. При этом за первую неделю октября 1183 человека, то есть отмечается растущая динамика, пишет газета.

Белоруссия отменила безвизовый режим для ряда стран

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал обвинения в адрес Белоруссии в миграционном кризисе. Президент Белоруссии в интервью CNN призвал западные страны не обвинять республику в развитии миграционного кризиса. Слова белорусского лидера приводит сайт «СБ. Беларусь сегодня».


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Лукашенко
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