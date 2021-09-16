Белоруссия отменила безвизовый режим для ряда стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил безвизовый режим для некоторых государств, передает «Sputnik Беларусь». Белорусский лидер подписал указ, вносящий изменения в список стран, гражданам которых можно въезжать в Белоруссию без визы сроком на месяц.

Возможности безвизового посещения республики лишились граждане США, Бразилии и Гондураса. При этом тот же указ сделал безвиз доступным для жителей Ирана, Пакистана, Египта, ЮАР и Иордании. Для этого им нужно будет дополнительно обзавестись визой в Европейский союз (ЕС) или Шенгенскую зону, а еще заранее купить обратные билеты из Белоруссии.

Ранее правительство России впервые опубликовало программы по интеграции РФ и Белоруссии.



