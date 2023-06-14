В Германии против лидера Rammstein возбудили дело о сексуальном домогательстве

В Германии против фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна возбудили дело о сексуальных домогательствах. С обвинениями выступили более десяти женщин. Прокуратура Берлина начала проверку по этому делу, сообщила газета Der Tagesspiegel.

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За последние несколько недель германские СМИ сообщили о нескольких обращениях в следственные органы о предполагаемых случаях домогательств со стороны музыканта. Проводится расследование.

Женщины, обратившиеся в полицию, утверждают, что их приглашали на вечеринки, организованные для солиста Rammstein после концертов группы. Часть из них утверждает, что стали жертвами домогательств со стороны Линдеманна.

Ранее члены общественной организации «Феминистский забастовочный коллектив» потребовали отменить запланированные на 17 и 18 июня концерты Rammstein в Берне. Причиной стал скандал вокруг солиста рок-группы Тилля Линдемана, которого одна из фанаток обвинила в попытке изнасилования.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГерманияМузыкантыДомогательства

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