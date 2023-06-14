В Германии против лидера Rammstein возбудили дело о сексуальном домогательстве
В Германии против фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна возбудили дело о сексуальных домогательствах. С обвинениями выступили более десяти женщин. Прокуратура Берлина начала проверку по этому делу, сообщила газета Der Tagesspiegel.
За последние несколько недель германские СМИ сообщили о нескольких обращениях в следственные органы о предполагаемых случаях домогательств со стороны музыканта. Проводится расследование.
Женщины, обратившиеся в полицию, утверждают, что их приглашали на вечеринки, организованные для солиста Rammstein после концертов группы. Часть из них утверждает, что стали жертвами домогательств со стороны Линдеманна.
Ранее члены общественной организации «Феминистский забастовочный коллектив» потребовали отменить запланированные на 17 и 18 июня концерты Rammstein в Берне. Причиной стал скандал вокруг солиста рок-группы Тилля Линдемана, которого одна из фанаток обвинила в попытке изнасилования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко заявил, что послал на хрен предлагавшую переговоры украинскую делегацию
- Элтон Джон заработает более миллиарда долларов в прощальном туре
- Западные делегации ОБСЕ покинули зал при показе оcколков HIMARS
- В одном из районов Сочи ввели режим ЧС из-за потопа
- Суд оставил в СИЗО обвиняемую в злоупотреблении полномочиями экс-замминистра Ярилову
- Грузия отказалась заморозить российские активы
- В Ростовской области после пожара на ГРЭС без электричества остались около 350 тыс. человек
- Мурашко призвал сузить основания для смены пола
- Лукашенко заявил, что Запад будет сворачивать помощь Украине
- В Германии против лидера Rammstein возбудили дело о сексуальном домогательстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru