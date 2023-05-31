Лидер Rammstein возмутил пользователей Сети из-за скандала с наркотиками

Причиной стало обвинение девушки Шелби Линн. Она утверждает, что музыкант опаивал ее наркотиками.

«Перестаньте подсыпать наркотики поклонникам и эксплуатировать их!» - написал один из комментаторов.

Другие выразили солидарность с девушкой. По их мнению, Линдеманн плохо себя ведет по отношению к противоположному полу.

Были и те, кто поддержали рокера. Они полагают, что Линн лжет.

Ранее Линн обвинила Линдеманна в том, что тот добавил ей в напиток наркотики перед концертом Rammstein. Девушка утверждает, что лидер группы предлагал ей заняться сексом, передает «Радиоточка НСН».

