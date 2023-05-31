Лидер Rammstein возмутил пользователей Сети из-за скандала с наркотиками
Пользователи Сети раскритиковали лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за скандала с употреблением запрещенных веществ, пишет РИА Новости.
Причиной стало обвинение девушки Шелби Линн. Она утверждает, что музыкант опаивал ее наркотиками.
«Перестаньте подсыпать наркотики поклонникам и эксплуатировать их!» - написал один из комментаторов.
Другие выразили солидарность с девушкой. По их мнению, Линдеманн плохо себя ведет по отношению к противоположному полу.
Были и те, кто поддержали рокера. Они полагают, что Линн лжет.
Ранее Линн обвинила Линдеманна в том, что тот добавил ей в напиток наркотики перед концертом Rammstein. Девушка утверждает, что лидер группы предлагал ей заняться сексом, передает «Радиоточка НСН».
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