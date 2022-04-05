Эксперт предрек глобальный продовольственный кризис из-за санкций

Уменьшение производства продуктов питания ожидается в мире на фоне усиления санкционного давления. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов в беседе с агентством «Прайм».

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Как отметил эксперт, Россия — один из основных экспортеров сырья для производства продуктов питания: зерна, удобрений, энергоносителей. Однако санкции нарушают логистику, удобрений и топлива не хватает, и в сложившихся обстоятельствах страна не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире, отмечает РЕН ТВ.

По словам Рамазанова, другие страны-поставщики зерна также могут сократить производство в связи с нехваткой и удорожанием удобрений и энергоносителей, сложностей с логистикой, пишет Газета.ру. Эксперт подчеркнул, что в такой ситуации не выиграет ни один производитель.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияПроизводство
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