В Германии призвали остановить выдачу виз россиянам

Представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, выступают за прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России, сообщает Bild am Sonntag.

В ЕК заявили о невозможности запрета ЕС на визы для россиян

По данным издания, все большее число немецких политиков призывают брать пример с Эстонии. В ХДС говорят, что «невыносимо», что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не случилось.

Кроме того, выдача виз должна быть прекращена, чтобы «послать четкие сигналы и российскому населению».

Напомним, Португалия не поддерживает введение запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан России. Меры рассмотрят на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге 30-31 августа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыГермания
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