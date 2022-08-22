В Германии призвали остановить выдачу виз россиянам
Представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, выступают за прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России, сообщает Bild am Sonntag.
По данным издания, все большее число немецких политиков призывают брать пример с Эстонии. В ХДС говорят, что «невыносимо», что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не случилось.
Кроме того, выдача виз должна быть прекращена, чтобы «послать четкие сигналы и российскому населению».
Напомним, Португалия не поддерживает введение запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан России. Меры рассмотрят на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге 30-31 августа.
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