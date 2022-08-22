В Германии призвали остановить выдачу виз россиянам

По данным издания, все большее число немецких политиков призывают брать пример с Эстонии. В ХДС говорят, что «невыносимо», что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не случилось.

Кроме того, выдача виз должна быть прекращена, чтобы «послать четкие сигналы и российскому населению».

Напомним, Португалия не поддерживает введение запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан России. Меры рассмотрят на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге 30-31 августа.

