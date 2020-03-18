СМИ: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Евросоюз, вслед за Соединенными Штатами, обвинил Россию в распространении фейковой информации о борьбе стран Запада с коронавирусом. Об этом сообщает Financial Times.

Источник, ссылаясь на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности, сообщает, что «российские СМИ запустили кампанию по дезинформации вокруг пандемии коронавируса». Её целью, по версии FT, является нагнетание «паники и страха», а также «подрыв европейского общества изнутри», подчеркивает Ura.ru.

Кроме того, в докладе отмечается, что главные распространители дезинформации – аккаунты в соцсетях, ранее писавшие о протестах «желтых жилетов» во Франции. Теперь они оставляют сообщения о том, что инфекция предстает как искусственная болезнь, превращенная в оружие.

Между тем, в России за сутки выявили 33 новых случая заражения COVID-19. Теперь в стране официально зарегистрировано 147 заболевших. Отмечается, что из 33 зафиксированных случаев 31 выявлен в Москве, один — в Томской области, ещё один — в Новосибирской области, пишет RT. По словам вице-премьер Татьяны Голиковой, всего случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 регионах РФ.