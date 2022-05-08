В Германии предсказали банкротства без российского газа
Поставки энергии в Германии находятся под угрозой, что приведет к росту банкротств в стране, сообщает Handelsblatt со ссылкой на председателя банка Commerzbank Манфреда Кнофа.
«Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция», — сказал он. Как отмечает банкир, кредитное учреждение активно работает с корпоративными клиентами, чтобы справляться с ростом цен на сырье и трудностями в цепочках поставок.
Ранее власти Австрии назвали красной линией эмбарго на поставки российского газа. Австрия выступает против введения запрета на поставки газа из России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 500 / сут.
Умерли
377 тыс.+132 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 649 / сут.
- В Германии предсказали банкротства без российского газа
- Глава ЦРУ: Утечки об обмене разведданными с Украиной – рискованные
- Завершилась операция по эвакуации гражданских с «Азовстали»
- В Кузбассе от пожара пострадали около ста домов, есть погибшие
- В Москве задержали сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы
- В Сети появился тизер-трейлер фильма «Аватар-2: Путь воды»
- Спасатель рассказал, как удалить клеща после укуса
- В Турции назвали срок, на который хватит газа из недр Черного моря
- «Газпром» направил европейским клиентам разъяснения об оплате газа рублями
- Умер актер, сыгравший мистера Тригера в «Друзьях»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru