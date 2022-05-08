В Германии предсказали банкротства без российского газа

«Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция», — сказал он. Как отмечает банкир, кредитное учреждение активно работает с корпоративными клиентами, чтобы справляться с ростом цен на сырье и трудностями в цепочках поставок.

Ранее власти Австрии назвали красной линией эмбарго на поставки российского газа. Австрия выступает против введения запрета на поставки газа из России.

