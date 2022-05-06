Власти Австрии назвали красной линией эмбарго на поставки российского газа

Австрия выступает против введения запрета на поставки газа из России. Об этом заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек в интервью медиагруппе Funke.

Эксперт рассказал о «взрывном росте» поставок газа из России в ЕС

«Газовое эмбарго — это четкая красная линия для Австрии», — подчеркнула министр.

По словам Шрамбек, против запрета на поставки российского газа выступает также Германия. Министр подчеркнула, что Вена и Берлин не смогут справиться с последствиями такого решения, пишет RT.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа не готова к введению запрета на поставки газа из России, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Российский ГазАвстрия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры