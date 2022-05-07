СМИ: Франция хочет заменить российский газ сельскохозяйственными отходами
Франция к 2030 году может заместить долю импортируемого из России газа биометаном, который получают из сельскохозяйственных отходов. Об этом пишет газета Independent.
По данным издания, французские фермеры поддержали Европу, пытающуюся освободиться от зависимости от российского топлива: они запускают небольшие газовые станции, способные питать сотни или тысячи близлежащих хозяйств. Вместе с тем, небольшие предприятия для получения биотоплива вряд ли способны вытеснить «огромные потоки российского газа». Кроме того, критики считают, что фермерам стоит выращивать продукты питания, а не переводить сельхозкультуры ради газа.
«И все же биогаз — часть головоломки, как снизить энергетическую зависимость Европы. Европейская биогазовая ассоциация считает, что Европейский союз сможет спешно нарастить производство биометана для дальнейшей закачки в газопроводы», — пишет Independent.
Отмечается, что сейчас доля биометана во французской энергетике составляет около одного процента, а к 2030 году она вырастет до 20% от общего потребления.
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