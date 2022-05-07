СМИ: Франция хочет заменить российский газ сельскохозяйственными отходами

По данным издания, французские фермеры поддержали Европу, пытающуюся освободиться от зависимости от российского топлива: они запускают небольшие газовые станции, способные питать сотни или тысячи близлежащих хозяйств. Вместе с тем, небольшие предприятия для получения биотоплива вряд ли способны вытеснить «огромные потоки российского газа». Кроме того, критики считают, что фермерам стоит выращивать продукты питания, а не переводить сельхозкультуры ради газа.

«И все же биогаз — часть головоломки, как снизить энергетическую зависимость Европы. Европейская биогазовая ассоциация считает, что Европейский союз сможет спешно нарастить производство биометана для дальнейшей закачки в газопроводы», — пишет Independent.

Отмечается, что сейчас доля биометана во французской энергетике составляет около одного процента, а к 2030 году она вырастет до 20% от общего потребления.

