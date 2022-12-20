Более 10 тысяч жалоб на дискриминацию поступило от россиян в 2022 году
Проживающие за границей граждане России направили около 11 тысяч жалоб на притеснения за рубежом в 2022 году, сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Владимира Поздоровкина.
По его словам, это почти на четверть больше показателя 2021 года, когда он достиг 9 тысяч. «Очевидно, что с началом Россией процесса коренного изменения миропорядка, давление на нашу страну будет только нарастать. Как и на российских соотечественников, проживающих за рубежом, и, прежде всего, в недружественных странах. Если в 2021 от соотечественников в фонд и его партнерам поступило 9 тыс. обращений, то в текущем году это количество приближается к 11 тыс.», — сказал Поздоровкин.
Речь идет об угрозах и оскорблениях, отмене русской культуры и русского языка, а также отказе в предоставлении услуг. Также часто встречается порча личного имущества, дискриминация на работе и в учебных заведениях, политизированные уголовные преследования и даже нападения и избиения.
ОБСЕ следует отказаться от дискриминационного отношения к России и другим государствам «к востоку от Вены», сообщил ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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